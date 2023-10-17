حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاربعاء 18-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 07:35 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: امورك جيدة وايجابية فأنت شخص كفوء ويحالفك الحظ فلا داعي إلى القلق، توقّع ورشة عمل جديدة أو رحلة أو ترقية كنت بانتظارها، لكنها تأخرت بعض الشيء.

عاطفياً: ترافقك الظروف السهلة التي تسمح لك بالتفاهم والانسجام مع حبيبك، وإذا كانت العلاقة متينة تصبح أكثر متانة وصفاء.

صحياً: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يسثتيرون عصبيتك ويستفزونك لتحقيق مآربهم والنيل منك.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: يوم متقلب خال من النشاط يحمل حساسية معينة كما قد تتراجع الخطوات ابتداءً من اليوم وتعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة أو بأي وسيلة أخرى ممكنة.

عاطفياً: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما استفيدا منه ما استطعتما إلى ذلك سبيلاً.

صحياً: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقاً.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: تناقش هذا اليوم امور مهنية ربما تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.

عاطفياً: تختفي الهواجس وأسباب الغيرة ويطمئن بالك لسير الأمور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك.

صحياً: لا تلزم نفسك القيام بمجهود إضافي، بل قم بما هو مطلوب منك فقط.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: يتحدث القمر من تابيت الثاني بيت المال عن اجواء مالية ومصرفية أجواء مريحة، لكن عليك أن تركز أكثر على عملك فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك، وقد تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.

عاطفياً: صارح الحبيب بما تشعر به أفضل من أن تبقى صامتاً، وقابله لحلّ بعض المشاكل العالقة.

صحياً: تعليمات أخصائي التغذية مهمة وضرورية للتوصّل إلى النتيجة المتوخاة من اتباع الحمية الغذائية.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: اشراق نشاط تفاؤل مع وصول القمر الى برجك لذلك توقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد، على الرغم من تحقيقك جزءاً كبيراً من أحلامك يكون اليوم واعداً جداً.

عاطفياً:لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرّفات الحبيب، وتصرفاتك تسبب الإحراج له، فكن حذراً بما تقوم به وحاول ضبط أعصابك قدر المستطاع.

صحياً: يجب معالجة أي توعك صحي مفاجئ يسبب آلاماً مبرحة.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: اليوم كل الاحتمالات واردة تحت تاثير القمر من الاسد الذي يحمل عراقيل قد يضعها الآخرون في طريقك تشكل لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكبر في مجالك المهني وتبرهن أنك على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

عاطفياً: كن لطيفاً مع الحبيب ولا تتصرّف بعنف تجاهه، ولا تترك العوائق المادية تقف في طريق علاقتك به.

صحياً: أنت غير منتظم ومتقلب من وضع إلى آخر، وتستغلّ طاقتك إلى أقصى درجة.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: امورك جيدة مسهلة تشتد ثقتك بالنفس وتلاقي المساعدة المطلوبة من علاقات اجتماعية فتسير الأمور كما يجب وتشعر أن المناخ بدأ يتغير، لصالحك

عاطفياً: إذا كانت العلاقة جديدة فالظروف واعدة ببدايات عاطفية رقيقة وجميلة، أمّا إذا كنت عازباً فهو يوم ممتاز للتعارف ولتعميق الصداقات.

صحياً: تقوم بأعمال متعددة في الوقت ذاته، ما يسبب لك إرهاقاً وتعباً نفسياً.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: صدامات تأجيل خيبة امل عنوان هذا اليوم مع انتقال القمر الى الاسد كذلك يوحي هذا اليوم ببعض الجدل والنزاعات في حياتك المهنية، لكن رحابة صدرك في تقبل آراء الآخرين تتيح لك استيعاب الأمور.

عاطفياً: كثرة طلبات الحبيب ترهقك وتسبّب لك التعب، ولا تطلب منه أن يثبت لك حبّه وأنت تدرك أنه يعشقك.

صحياً: حاول قدر الإمكان ألا تقسو على نفسك فتوفر عليك التورط في مشاكل صحية كثيرة.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: انتقال القمر تلى الاسد يحمل معه حركة فلكية نشيطة لقاءاا اتصالات علاقات امور جيدة للعمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور كلها وتصويب بعض الأخطاء أو الهفوات.

عاطفياً: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقياً في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية.

صحياً: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: يوم جيد يجعلك تتخذ خطوة إيجابية مهنيا كما ان الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطاً في مصلحتك.

عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: يوم طويل يحمل اعمالا كثيرة ومسؤوليات متراكمة ما يجعلك مشوش التفكير تركض في كل الاتجاهات لذلك لا تتخذ قراراتك عشوائياً قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة، وحاول أن تنهي الأعمال الضرورية في وقتها قبل أن تتراكم عليك.

عاطفياً: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته، فهي قد تصدر منه بعفوية أو من غير قصد.

صحياً: لا تهمل وضعك الصحي اعتقاداً منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 18-10-2023

مهنياً: لا تزتل تنعم باجواء فلكية داعمة تحت تاثير القمر من الاسد ما يجعلك تظهر عن مواهب كثيرة وقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الاداري والتنظيمي وتطمح الى المزيد من العطاء والمثابرة.

عاطفياً: تلاقي تفهماً كاملاً من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور وتهدأ المشاكل وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية بينكما.

صحياً: تجنّب الإرهاق قدر المستطاع وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط النفسية.