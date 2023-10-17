نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل".. هتافات المحامين أمام نقابتهم لدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

وجاءت هذه الوقفة تنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وهتف المحامون المشاركون في الوقفة التضامنية التي أعلن عنها اتحاد المحامين العرب داخل مقرات النقابات العربية ولمدة ساعة واحدة، ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي والتنديد بالممارسات الوحشية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

وهتفوا قائلين: "بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. بنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل.. لا لا للتطبيع.. شمال يمين نقاطع إسرائيل، مصر هتفضل عربية رغم أنف الصهيونية".

وشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، وعدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.