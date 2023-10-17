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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

أخبار مصر

الثلاثاء 17/أكتوبر/2023 - 09:34 ص 10/17/2023 9:34:14 AM

حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، يكون طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

الطقس في الليل وفق هيئة الأرصاد الجوية يكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية. 

حالة البحر الأحمر

البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
  • القاهرة 29 21
  • العاصمة الإدارية 29 21
  • 6 أكتوبر 30 20
  • بنهــا 29 21
  • دمنهور 28 21
  • وادي النطرون 29 21
  • كفر الشيخ 28 20
  • المنصورة 29 21
  • الزقازيق 28 21
  • شبين الكوم 29 21
  • طنطا 28 20
  • دمياط 28 21 
  • بورسعيد 28 22
  • الإسماعيلية 30 20
  • السويس 29 20
  • العريش 28 20
  • رفح 27 21
  • رأس سدر 31 20
  • نخل 29 12
  • كاترين 23 15
  • الطور 30 22
  • طابا 29 20
  • شرم الشيخ 32 23
  • الإسكندرية 27 20
  • العلمين الجديدة 27 20
  • مطروح 26 19
  • السلوم 27 18
  • سيوة 28 16
  • رأس غارب 31 21
  • الغردقة 32 22
  • سفاجا 31 22
  • مرسى علم 32 23
  • شلاتين 33 23
  • حلايب 30 25
  • أبو رماد 31 24 
  • رأس حدربة 30 25
  • الفيوم 29 19
  • بني سويف 30 19
  • المنيا 31 16
  • أسيوط 30 17
  • سوهاج 31 19
  • قنا 32 20
  • الأقصر 33 19
  • أسوان 34 20
  • الوادي الجديد 32 18
  • أبوسمبل 33 21

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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