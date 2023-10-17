انت الأن تتابع خبر بالليل يا هانم .. قطع المياه لمدة نصف يوم عن هذه الأماكن في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من الشوارع في محافظة القاهرة من قطع المياه على اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري، نتيجة ما يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال هذه الأيام .

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة بيان خلال الدقائق القلية الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من الشهر الميلادي ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والذي كشفت خلاله عن التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك

قطع المياه :

وأشارت شركة مياه القاهرة أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 12 ساعة متواصلة بداية من الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، وحتى الساعة التاسعة من صباح غداً الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023

سبب قطع المياه في محافظة القاهرة :

وأوضحت شركة مياه القاهرة أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال تغير مسار خط صرف صحي قطر 600 مم أسفل كوبري العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة.

أماكن قطع المياه في محافظة القاهرة :

وأكدت شركة مياه القاهرة أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي زهراء مصر القديمة – إسطبل عنتر – خارطة الشيخ مبارك

طالب عاجل :

وطالبت شركة مياه القاهرة من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.