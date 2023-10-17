انت الأن تتابع خبر لمدة غير معلومة .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة البحيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، خريطة قطع المياه عن بعض الأماكن التي تقع في المدينةوكشف شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية عن كافة المعلومات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، وذلك من البيان الذي صدر عنها ونشرته على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

قطع المياه :

[قطع المياه من الصنبور]

قطع المياه

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية أن قطع المياه لمدة غير محددة بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الانتهاء مما يتم القيام بها

سبب قطع المياه في محافظة البحيرة:

[صنبور مياه قطع المياه]

قطع المياه

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال الترحيل لخط كوم امبو – البستان الرئيسى بعرض 1000 مم،

أماكن قطع المياه في محافظة البحيرة:

وأكدت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي عدة مناطق وقرى وهى، حوش عيسى، الدلنجات، الناصر، الشيخ الشعراوى، عبد العظيم ابو العطا، الصديق الجديدة، البستان الاولى والثانية بأبو المطامير في محافظة البحيرة

طالب عاجل :

وتوجهت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة الإسكندرية بطلب من جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.