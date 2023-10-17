انت الأن تتابع خبر لأجل عير معلوم .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من المناطق في القليوبية من قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.

قطع الكهرباء

وكشفت منشور رسمي من جهاز تنمية مدينة العبور في القليوبية عن قطع الكهرباء عن بعض الأماكن في نطاق لمدينة الواقعة في نطاق القاهرة الجديدة، حيث نشر بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة

[برج كهرباء في الليل]

قطع الكهرباء

وأشار منشور جهاز تنمية مدينة العبور في القليوبية ، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة غير محدد بداية من الساعة العاشرة صباح اليوم الأثنين حتي الانتهاء مما يتم القيام بها من نفس اليوم، بسبب أعمال لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة قطاع الكهرباء، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة

[أبراج كهرباء]

قطع الكهرباء

وأوضح منشور جهاز تنمية مدينة العبور في القليوبية عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي الحي التاسع، حيث يتم فصل التيار عن الأكشاك التي تحمل أرقام (7، 8، 1/9 ب، وكشك قسم شرطة العبور الجديد وكذلك قطع الكهرباء عن البلوكات الآتيه (18030، 18032، 18033، 18035، 18037، 18038).

تنويه هام

وأكد منشور جهاز تنمية مدينة العبور في القليوبية أنه وجب تنويه هام إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية