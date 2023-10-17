رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية إطارية لتطوير ”مدينة مطار القاهرة للشحن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 10:31 صباحاً - على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين "شركة ميناء القاهرة الجوي" وشركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" التابعة لشركة China Energy، للتعاون في تقديم مقترح حول أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير "مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي والمناطق اللوجستية".

وحضر توقيع الاتفاقية الفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسيد/ سونج هيليانج، رئيس شركة China Energy.

ووقع الاتفاقية كل من السيدة/ أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والسيد/ سونج لينج، رئيس شركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة".

وبموجب هذه الاتفاقية، تعهد "شركة ميناء القاهرة الجوي" لشركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" بإعداد مقترح خاص بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي والمناطق اللوجستية.