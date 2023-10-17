18 وظيفة خالية في وزارة الزراعة.. آخر موعد للتقديم

انت الأن تتابع خبر18 وظيفة خالية في وزارة الزراعة.. آخر موعد للتقديم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددًا من الوظائف الخالية في مناصب قيادية، مشيرة إلى أن التقديم مستمر حتى 9 نوفمبر المقبل.

ولفتت الوزارة في إعلانها عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الوظائف الخالية متوفرة في عدد من المحافظات المختلفة.

وجاءت مسميات الوظائف الخالية كالتالي:

مدير مديرية الزراعة بالمنوفية.

مدير مديرية الزراعة بالغربية.

مدير مديرية الزراعة بالشرقية.

مدير مديرية الزراعة بالفيوم.

مدير مديرية الزراعة بالدقهلية.

مدير مديرية الزراعة بالقليوبية.

مدير مديرية الزراعة ببنى سويف.

مدير مديرية الزراعة بأسيوط.

مدير مديرية الزراعة بالبحيرة.

مدير مديرية الزراعة بسوهاج.

مدير مديرية الزراعة بالاسكندرية.

مدير مديرية الزراعة بالأسماعيلية.

مدير مديرية الزراعة بأسوان.

مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد.

مدير مديرية الزراعة بالأقصر.

مدير مديرية الزراعة بالسويس.

مدير مديرية الزراعة بدمياط.

مدير مديرية الزراعة بالقاهرة.

ويمكن للراغبين في التقدم الاطلاع على الشروط على موقع بوابة الوظائف الحكومية عبر الدخول هنا، من الآن حتى 9 نوفمبر 2023.