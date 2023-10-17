وزير الرياضة و محافظ القاهرة وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة يشهدان عروض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - قدمت القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بفريق "الصقور السعودية"، وفريق الاستعراض الجوي المصري "النجوم الفضية" عرضًا جويًا مشتركًا في سماء العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بحضور الفريق محمود فؤاد عبد الجواد والملحق العسكري العقيد الركن عبدالكريم السديس، وعدد من المسؤولين والسفراء والملاحق العسكريين المعتمدين لدى القاهرة.

وشارك فريق الصقور السعودية مع فريق الاستعراض الجوي المصري "النجوم الفضية"، بالعرض الجوي الذي اشتمل على مجموعة من التشكيلات والمناورات بالطائرات العسكرية استخدم من خلاله ألوان علمي البلدين حيث تميزت بالمهارة والدقة ونالت إعجاب الحضور.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في تصريح له عقب العرض بأن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية مع أشقائهم في القوات الجوية المصرية تعكس العمق التاريخي للعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وماهي إلا استمرار للتعاون والمشاركة بينهما في القطاعات كافة ومن ضمنها القطاع العسكري