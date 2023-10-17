حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل زياد أحمد بهاء الدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - في إطار قيام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بلقاء عددٍ من الشخصيات العامة والخبراء والجهات والمؤسسات التي تعبر عن جميع مكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة الرسمية بمقرها في محافظة القاهرة، الدكتور زياد أحمد بهاء الدين الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

كان في استقباله رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزي، الذي قدم التحية والتقدير للدكتور زياد أحمد بهاء الدين على زيارته لمقر الحملة، مؤكداً أن الحملة حريصة على الاستماع إلى رؤية أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، وأن الدولة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات التسع الأخيرة للنهوض بالاقتصاد رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم نتيجة الأزمات المتتالية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور زياد بهاء الدين بالبنية التحتية القوية التي تمت إقامتها لتساهم في جذب الاستثمار، وأن قضية الاستثمار ستبقى المدخل الأساسي لحل كل المشكلات الاقتصادية، حيث أن دعم الاستثمار سيقضي مشكلة سعر الصرف، وسيعمل على زيادة الصادرات، وزيادة الضرائب مشجعاً زيادة دور القطاع الخاص في المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فإن وثيقة ملكية الدولة تمثل أساساً قوياً من الضروري تفعيله كما يجب التوسع في المنافسة وحمايتها والتشجيع عليها: مناقشاً أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكداً على ضرورة عمل إصلاح هيكلي للاقتصاد وأن يكون تدخل الدولة فيه مرسوم ومفهوم ومعلن.

واقترح "زياد بهاء الدين" عدداً من الأفكار المختلفة التي تهدف لدفع عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي، مع ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاعي السياحة والصحة لما لهما من عائد اقتصادي سريع.