المدارس توجه تعليمات للطلاب بشأن عقد امتحان شهر أكتوبر.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - أرسلت المدارس، تعليمات للطلاب بشأن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، والمقرر أن تبدأ نهاية الشهر الجاري، وفقاً للجداول المعلنة والمحددة لكل مديرية تعليمية.

وأكدت المدارس الالتزام بالتعليمات والتنبيهات لعقد امتحان شهر أكتوبر وهي كالتالي:

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفي الجزء المقرر تدريسه خلال ذلك الشهر.

- ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

- فى حالة المرض على الطالب أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر، أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الأحترازية حيث أنه يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات.

- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.

- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

- على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة به.