نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تخاطب الهيئة الوطنية للصحافة لحل مشكلة المؤقتين فى المؤسسات الصحفية القومية وتعيينهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، الهيئة الوطنية للصحافة، للمطالبة بإيجاد حل لأزمة الصحفيين المؤقتين فى الصحف القومية المستمرة منذ سنوات، وفتح باب التعيين لهم، حيث إنه يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسى فى خروج الإصدارات الصحفية.

وأشار خالد البلشى فى خطابه إلى حصول أحد الزملاء المؤقتين على حكم قضائى رقم (4346 لسنة 23ق) عمال استئناف عالى القاهرة بالتعويض بمبلغ خمسمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، التى لحقت به لعدم تعيينه، وهو ما يؤكد حقهم فى التعيين، ويحمى المؤسسات القومية من نزيف تعويضات كبيرة فى حالة لجوء بقية المؤقتين لنفس الإجراء.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن تعيين المؤقتين يتماشى مع توجه الحكومة، وتوجيهات الرئيس بفتح باب التعيينات فى القطاع الحكومى، باعتبار أن الحق فى العمل هو الحق الدستورى الأول، كما أنه يحافظ على مستقبل المؤسسات القومية، ويحميها من الشيخوخة.

ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب بفتح باب التعيين لهم، خاصة أنه يعتمد عليهم بشكل أساسى فى خروج الإصدارات الصحفية.

كما أكد نقيب الصحفيين فى خطابه استعداد النقابة للتعاون مع الهيئة فى إطار ما تراه لحل مشكلة الزملاء المؤقتين مع مخاطبة كل الجهات المختصة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سبق وخاطبت النقابة الجهات المختصة، لإعادة النظر فى قرارات وقف تعيين الصحفيين بالمؤسسات القومية.