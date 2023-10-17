نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمواقف السرفيس ويوجه بمنع تقسيم خطوط السير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله مفاجئة علي موقف المريوطية الجديد بين شارعي الهرم والملك فيصل للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص والإلتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب.

وذلك فى إطار جولاته اليوميه للتواجد الميداني وسط المواطنين والاطلاع علي شكواهم والتوجيه بحلها ومتابعه انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.



وفي ذات الإطار تابع محافظ الجيزة عمليات إستقبال مواقف السرفيس بشارع السودان لحركة المواطنين وذلك خلال ساعات الذروة للتأكد من توافر سيارات السرفيس بالعدد الكافى حيث يشهد الموقف كثافه كبيرة من قبل المواطنين.

كما حرص المحافظ على الإستماع للمواطنين من المترددين على المواقف للإطمئنان منهم على إلتزام السائقين بالأجرة التي يتم دفعها لخط السير ومدي رضاءهم وأبرز الشكاوي التي تواجههم موجهًا ببحثها وسرعة الاستجابة لها.



وشدد راشد على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف جهود الرقابة للقضاء على ظاهرة تقسيم خطوط السير وتوقيع غرامات فورية لمخالفات تعريفة الركوب والحفاظ علي مستوى نظافة المواقف ودورات المياه والتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة لرفع أية مخلفات بمحيطها ورفع الإشغالات ومنع التعديات لتيسير حركة دخول وخروج السيارات والمواطنين وتخصيص موظف من إدارة السرفيس لتلقي اي شكاوي للمواطنين داخل المواقف تتعلق بخطوط السير أو من السائقين واتخاذ الإجراء اللازم حيالها، على أن يتم الدفع بسيارات إضافية لإستيعاب حركة المواطنين خلال فترات الذروة خاصه خطوط الشيخ زايد وأكتوبر وحلوان ودار السلام والمعادي.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء الطالبية والهرم ورئيس هيئة النظافة.

IMG-20231017-WA0004

IMG-20231017-WA0010

IMG-20231017-WA0005

IMG-20231017-WA0007

IMG-20231017-WA0009

IMG-20231017-WA0011

IMG-20231017-WA0006

IMG-20231017-WA0008