نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعه الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، اجتماعه الدوري، برئاسة النقيب خالد البلشي.

ويناقش مجلس النقابة خلال الاجتماع، شؤون الجمعية العمومية والعاملين، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة لجنة القيد لجدول المشتغلين، وما يُستجد من أعمال.

“الصحفيين” تستضيف السفير الفلسطيني بالقاهرة

وتستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح،في لقاء مفتوح، وذلك غدًا الأربعاء الساعة 12 ظهرًا، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.

ويتحدّث السفير الفلسطيني بالقاهرة خلال اللقاء، عن ما يجري الآن فب قطاع غزة، والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.