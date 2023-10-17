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غدًا.. مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعه الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، اجتماعه الدوري، برئاسة النقيب خالد البلشي.

ويناقش مجلس النقابة خلال الاجتماع، شؤون الجمعية العمومية والعاملين، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة لجنة القيد لجدول المشتغلين، وما يُستجد من أعمال.

“الصحفيين” تستضيف السفير الفلسطيني بالقاهرة

وتستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح،في لقاء مفتوح، وذلك غدًا الأربعاء الساعة 12 ظهرًا، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.

ويتحدّث السفير الفلسطيني بالقاهرة خلال اللقاء، عن ما يجري الآن فب قطاع غزة، والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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