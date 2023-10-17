نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ندوة للسفير الفلسطيني بنقابة الصحفيين المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح،في لقاء مفتوح، وذلك غدًا الأربعاء الساعة 12 ظهرًا، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.

ويتحدّث السفير الفلسطيني بالقاهرة خلال اللقاء، عن ما يجري الآن فب قطاع غزة، والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

حسين الزناتي:

وقال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية، إن الدعوة التي تقدّمت بها النقابة للسفير، تأتي في إطار دعمها الكبير لمناصرة الشعب الفلسطيني، الذي يواجه أكبر حرب للإبادة من جانب قوات الكيان الصهيوني هناك الذي قتل الآلاف من الأبرياء العزل حتى الآن.

ويتحدّث السفير الفلسطيني عن آخر التطورات والتداعيات للأحداث الجارية هناك، ثم يُجرى حوارًا مفتوحًا مع الزملاء مندوبي الصحف ووسائل الإعلام؛ لكشف حقيقة ما يجري على الأرض.

وأعد اللقاء الكاتب الصحفي وليد الغمري.