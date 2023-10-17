وزير التنمية المحلية يشهد حفل تكريم أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 02:31 مساءً - اللواء هشام آمنة : مستمرون في تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة لتعزيز دور الوزارة في خدمة المواطنين بالمحافظات

اللواء هشام آمنة : نولي اهتماماً كبيراً بملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في جميع المستويات .. وأشكر القائمين علي العمل بمركز سقارة لدورهم المتميز للنهوض بالمنظومة التدريبية

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية، لتحقيق توجهات القيادة السياسية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 ...

قام اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم بتكريم عدداً من العاملين بالوزارة من أوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال العام التدريبي 2022 /2023 وعدد من مسئولي التدريب بالإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالوزارة، ومسئولي التدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقد قام وزير التنمية المحلية، بمنح أوائل الدورات شهادات تقدير لتميزهم بها والتي تتضمن موضوعات تنمية مهارات القيادات في إدارة الازمات والفعاليات الإعلامية والسكرتارية التنفيذية والمكاتب الفنية، والتصميم والجرافيك، واساسيات التحول الرقمي وإعداد مدربين في الشئون المالية وتطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش، وإعداد القادة ومؤشرات الأداء، واعداد المخططات التفصيلية والعمرانية والتخطيط الاستراتيجي ، وتطوير مهارات التعاون الدولي ، وتنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية القيادية، والدورة التأهيلية الاولي والثانية للشبكة الوطنية والسلامة العامة للازمات والسلامة الوطنية، وتحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي، والويب ونظم المعلومات الجغرافية.

وخلال اللقاء أعرب اللواء هشام آمنة، عن سعادته بلقاء المكرمين من أوائل الدورات التدريبية من العاملين بالوزارة في ظل حرصه المستمر على تحسين بيئة العمل لجميع العاملين بالوزارة لمساعدتهم على التفاني في العمل وحسن أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر لجميع القائمين علي العمل بمركز التنمية المحلية بسقارة لأدائهم المتميز للنهوض بالمنظومة التدريبية التي يقدمها المركز للعاملين بالإدارة المحلية علي مستوي جميع المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة ، على استمرار مركز سقارة في تنفيذ خطته التدريبية بالعام التدريبي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، والتي جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 34%، حيث سيتم هذا العام عقد حوالى ١٧٢ دورة تدريبية، منهم ٥٨ دورة تدريبية تنفذ لأول مرة يستفيد منها حوالى ٦٤٢٥ متدرب من كافة المحافظات وتنفذ في ٤٠ أسبوع تدريبي علي مدار 11 شهراً، مضيفاً إن مركز سقارة للتدريب أصبح له دور واضح ومميز خلال السنوات الأخيرة لإعداد الكوادر المحلية وتدريبهم وتأهليهم، وأصبح منارة للتدريب المحلى في المحافظات المصرية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة يبذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبي الحالي ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها علي مدار الأشهر السابقة بالمركز مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة للارتقاء بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في كافة النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية .

ولفت اللواء هشام آمنة،، إلى أنه سيتم كل عام تكرار التكريم للمتميزين من أوائل الدورات التدريبية بالوزارة في مركز التدريب بسقارة ، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تولى اهتماماً كبيراً بملف التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في جميع المستويات الإدارية بإعتبار التدريب أحد الآليات الأساسية للحماية من الفساد الذى تواجهه الوزارة بكل قوة وحسم، كما سيتم أيضاً توفير برامج تدريبية بالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات التدريبية الأخرى وتوفير بعض الفرص التدريبية بالخارج في إطار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر وكذا الجهات الدولية التي تتعاون مع الوزارة في العديد من الملفات والمشروعات والبرامج.

ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة للتدريب وضرورة متابعة أداؤهم بعد الحصول على التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.

وأشار الوزير الي ان الوزارة مستمرة في تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة مثل الاكاديمية الوطنية للتدريب ، مشيرا الي اهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في خدمة المواطنين علي أرض المحافظات مما يتطلب وجود كوادر محلية مؤهلة ومدربة علي احدث النظم والبرامج التدريبية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدات العمل منذ عدة شهور من المقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وسط بيئة عمل متطورة وجديدة لجميع العاملين .

وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على الاستماع لبعض الأفكار والمقترحات من المكرمين التي استفادوا منها خلال الدورات التدريبية بما يحقق الاستفادة المثلى منها في آليات وبرامج عمل الوزارة فيما يخص بعض المجالات الخاصة بالدورات التدريبية، وحرص المكرمين من الأوائل على تقديم الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على هذه اللافتة الطيبة وتكريمهم واستعرض معهم بعض الأفكار والمقترحات التي استفادوا منها خلال التدريب .

ومن جانبه أكد المهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف علي مركز سقارة، علي نجاح الخطة التدريبية للعام الماضي 2022/2023 وهي أول خطة تدريبية تم تنفيذها في ولاية اللواء هشام آمنة وتعد الأكبر التي شهدها المركز بتوجيهات من سيادته بإضافة 17 دورة جديدة بها بإجمالي عدد الأوائل 498 متدرب في 27 محافظة، وكان أكثر الأوائل من العاملين بالوزارة، موجها الشكر للوزير لتشجيعه الدائم وحرصه علي تكريم المتميزين من العاملين بالوزارة، ووجه أيضًا الشكر لجميع زملائه في العمل لتقديمهم كافة أوجه الدعم اللازم لقيام المركز بأفضل أداء .