رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة ”يونايتيد إنرجي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 02:31 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ سونغ يو، المدير التنفيذي لشركة "يونايتد إنرجي"، بحضور السفير/ عاصم حنفي، سفير مصر في الصين، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين آخرين عن الشركة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" في دورته الثالثة.

وفي مُستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالشركة وتقديره لرغبتها في الاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا مجال إنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحر، مشددا على دعمه الكبير لتوسع الشركة في تلك المشروعات بما يخدم السوق المصري.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أهمية الاسراع بتنفيذ مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم بما يسهم في الاحتياجات المحلية لمصر كبديل عن الاستيراد، وتصدير الفائض للخارج.

وأكد المدير التنفيذي للشركة أن الشركة تعمل بالسوق المصري منذ عام 2019 في مجال البترول وتتطلع للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة.

وقال السيد/ سونغ يو: نرغب في توسيع استثماراتنا في مصر في مجالي الهيدروجين الأخضر والأمونيا – وإنتاج كلوريد البوتاسيوم من مياه البحار، ومن المتوقع أن يوفر ذلك المشروع الأخير 3 آلاف فرصة عمل، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

وأعرب السيد/ وليد جمال الدين عن تقديره لتطلع الشركة لزيادة استثماراتها في مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر وكذا "كلوريد البوتاسيوم" باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مشروع إنتاج كلوريد البوتاسيوم، الذي تم توقيع اتفاق إطاري بشأنه اليوم، سيؤدي إلى توطين إنتاجه في مصر بدلًا من استيراده، مما يخفف من الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية؛ حيث أنه من المتوقع في إطار ذلك المشروع أن يتم إنتاج أكثر من 4 ملايين طن.