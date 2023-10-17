مفتي الجمهورية يستقبل شيخ الإسلام بأذربيجان بمطار القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أ.د شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ظهر اليوم الثلاثاء، شيخ الإسلام في أذربيجان شكر باشا زاده، بمطار القاهرة الدولي، حيث حضر ضمن الوفود المشاركة في مؤتمر الفتوى وتحديات الألفية الثالثة المقرر بَدْء فعالياته غدًا الأربعاء.

من جانبه أعرب شيخ الإسلام في أذربيجان/ شكر باشا زاده، عن سعادته بالحضور إلى مصر للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية، وتكريمه المرتقب ضمن أعمال المؤتمر لفوزه بجائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي.

يأتي ذلك ضمن استقبال مفتي الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية الذي سيشهد على مدار يومين العديدَ من الفعاليات المهمة، حيث ستنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.