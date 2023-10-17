نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يشهد حفل تكريم أبطال 6 أكتوبر بمركز شباب الحوامدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزه احتفالية مركز شباب الحوامدية التابع لإدارة شباب الحوامدية.

وذلك استكمالًا لاحتفالات اليوبيل الذهبي لانتصار اكتوبر المجيد من مراكز شباب الجيزة.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب ، علي سلامة مدير إدارة شباب الحوامدية، حلمي عبدالفتاح رئيس مجلس ادارة مركز شباب الحوامدية.

وافتتح الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة ترحيب من مقدم الحفل حيث رحب بالمنصة والحضور الكريم.

وأعقبها كلمة لرئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالدكتور أحمد عبد الوكيل والضيوف كما تقدم لهم بالشكر على حضورهم إحتفالية المركز، وتلاها كلمة ترحيب من علي سلامة مدير إدارة شباب الحوامدية.

وتقدم الوكيل في كلمته بالشكر لمجلس إدارة المركز على جهوده في تطوير المركز واهتمامه بالأنشطة الرياضية والإجتماعية داخله وهنأ أبطال أكتوبر بإنتصارهم الذي لازالت روحه ونتائجه مستمرة مع شباب مصر الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل وطنهم مصر ومستمرين لعلو إسمه ومكانته.

ثم بدأت التكريمات، وجاء في مقدمتها تكريم للدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، وعادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، علي سلامة مدير ادارة شباب الحوامدية.

وكرم الوكيل والحضور 13 بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة

، وتكريم المسئولين عن المشروع القومي للموهبه والبطل الأوليمبي، محمد لبنة، نبيل طلال، رضا درديري، وتكريم ابطال المشروع عن رياضة التايكوندو بالمركز

رحمة أسامة حاصلة على الميدالية الذهبية في البطولة العربية للكروجي، منة محمد حاصلة على الميدالية البرونزية في البطولة العربية للكروجي.

وأبطال الجمهورية بمركز شباب الحوامدية اللاعبين أدهم عماد حاصل على الميدالية الذهبية، علي سمير الميدالية البرونزية، أحمد سمير الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجامعات، محمد صابر الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للجامعات.

كما تم تكريم اللاعبين في ترقي الاحزمة لنشاط التايكوندو، دار الحفل وسط حشد من أبناء مدينة الحوامدية، وأختتم بتبادل التهاني وشكر القائمين على الحفل المتميز والحاضرين.

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