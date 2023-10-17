رئيس مجلس النواب السنغالي يستقبل سفير مصر في داكار لبحث سبل التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 04:31 مساءً - التقى السفير خالد عارف سفير جمهورية مصر العربية في داكار برئيس مجلس النواب السنغالي الدكتور Amadou Mame Diop؛ حيث قدم له السفير التهنئة بمناسبة بداية العام التشريعي 2023 - 2024 والذي يكتسب أهمية خاصة في ضوء أنه سيشهد الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة؛ مُشيداً بالديمقراطية السنغالية التي تعد نموذجاً يحتذي به في دول الغرب الأفريقي.

من جانبه، رحب الدكتور Diop بالسفير المصري مُعبراً عن المكانة الخاصة التي تحظي بها مصر لديه ولدى الشعب السنغالي، وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع مجلس النواب المصري من خلال إنشاء مجموعة صداقة مصرية – سنغالية.

كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ونقل السفير له موقف مصر من الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، مُشدداً على إدانة مصر لعميلة قتل المدنيين من الجانبين، ومواصلة القاهرة اتصالاتها بجميع الأطراف الإقليمية والدولية وطرفي النزاع من أجل احتواء التصعيد حقناً للدماء حيث أن التطورات الحالية قد تؤدي إلى دخول الصراع في مرحلة أكثر تعقيداً؛ ومن جانبه ذكر رئيس مجلس النواب السنغالي أن بلاده بصفتها رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تطالب الطرفين بضبط النفس وتؤكد على ضرورة إحياء المفاوضات بينهما في أسرع وقت من أجل إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب.

كما بحث السفير المصري مع رئيس مجلس النواب السنغالي وهو أستاذ بكلية الصيدلة بجامعة الشيخ أنتا ديوب، سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية في ضوء ما حققته مصر في هذه الصناعة ونجاحها في تغطية الطلب المحلي بنسبة 90%؛ وهو ما أمن عليه المسئول السنغالي الذي أكد على السمعة الطيبة للدواء المصري وتطلعهم لتحقيق السيادة الدوائية على غرار ما تقوم به مصر.