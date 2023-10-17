مفتي الجمهورية يستقبل الشيخ عبد اللطيف دريان بمطار القاهرة عقب وصوله لحضور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 04:31 مساءً - استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ظهرَ اليوم الثلاثاء، الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي لبنان، في مطار القاهرة الدولي عقب وصوله من العاصمة اللبنانية بيروت لحضور فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء.

من جانبه شكر الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن أمنياته بالتوفيق لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها المرتقب انعقاده غدًا الأربعاء حول الفتوى وتحديات الألفية الثالثة.

يأتي ذلك ضمن استقبال فضيلة مفتي الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية الذي تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء، وسيشهد على مدار يومين العديد من الفعاليات المهمة، حيث ستنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.