نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود كامل يستنكر غياب بعض القنوات الأجنبية عن تغطية مؤتمر نقابة الصحفيين المصريين لرصد جرائم الكيان الصهويني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استنكر محمود كامل رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيي، عدم حضور بعض القنوات والوكالات الأجنبية، لتغطية المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين، بشأن الإعلان عن خطوات توثيق جرائم الاحتلال الصهيوني.

وقال "كامل" خلال المؤتمر الذي انعقد أمس، إن عدم حضور تلك القنوات والوكالات، يؤكد الاتجاه الذي تنتهجه في دعم الكيان الصهيوني، وتبينها لرواية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يُعتبر تزييفًا للحقيقة، مؤكدًا أن هذه القنوات تشترك في الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، عن طريق تزييف الوقائع.

وأضاف أن القضية الفلسطينية جزء من عقيدة الشعب المصري، الذي يؤمن بأن الكيان الصهيوني هو عدو، وسيظل عدو، كما أنه محتل، ويمارس حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني.

وأكد "كامل" أن الموقف المصري كان واضحًا، برسائل مُعلنة ومباشرة، وأن قدَر مصر أن تكون في الصف الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وكانت قدنظّمت نقابة الصحفيين أمس، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان ما توّصلت له اللجنة التي شكّلها مجلس النقابة، لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني، وما تقترفه الصحافة الأجنبية، من تزييف للحقائق حول ما يجري في غزة.