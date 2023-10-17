لجان المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تتابع الهيئات الشبابية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - باشرت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عملها بمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب أبو النمرس، وذلك لمتابعة سير العمل وسجلات الأنشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب وأيضًا متابعة تنفيذ خطط مراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب ( منيل شيحة، أبو النمرس، وطموه) بالإضافة إلى متابعة إدارة شباب أبو النمرس.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر فقط على دورها الرقابي وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وبتكليف من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عام عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب.

وتشكلت اللجنة من كلٍ من: أحمد الطويل مدير إدارة الاستراتيجية والمتابعة، مها شوقي مسؤول الهيئات بالإدارة الاستراتيجية، صفاء صلاح الإدارة الاستراتيجية، أحمد فرج إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

لجان المتابعة المحلية

لجان المتابعة المحلية

لجان المتابعة المحلية

لجان المتابعة المحلية

لجان المتابعة المحلية

لجان المتابعة المحلية

لجان المتابعة المحلية

لجان المتابعة المحلية