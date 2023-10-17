الحركة المدنية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السلام 2023 أول تحرك جاد لدعم القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - أكد خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية، أن مصر تلعب دورا هاما لصالح القضية الفلسطينية، موضحا أن دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمؤتمر دولى لمساندة القضية الفلسطينية يوم السبت المقبل، هي أول دعوة جادة للوقوف أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتابع:" فالأمر من قبل إسرائيل تجاوز بكثير مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعى للفلسطينين بعدما شاهدنا معدلات التقل لأشقائنا في غزة على مدار الأيام القليلة الماضية".

ووصف داود في تصريح لــ"اليوم السابع"، أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولى يوم السبت المقبل بأنها أول دعوة جادة للتعاطى مع الأزمة الفلسطينية الأخيرة فالمطلوب وقف اقتال ووقف الحرب الإسرائيلية، وعلينا أن نؤكد أن إسرائيل قد تكون واهمة إذا ظنت أنها ستحتل الأرض وتقتل الفلسطينيين دون أية ردود من الجانب الفلسطينى، ومن ثم فإن عملية وقف القتال أمر هام وحيوى كما أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولتين أصبح أمر لا مفر منه.

ولفت المتحدث باسم الحركة المدنية، إلى أن المؤتمر يجب أن يصل إلى حلول جادة ومخرجات هامة تصب في صالح إنهاء القتال وحل الدولتين بما يسمح بإقامة سلام عادل، مثمنا دعوة مصر في هذا الإطار التي تسعى في المقام الأول لإحياء عملية السلام.