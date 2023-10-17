استجابة واسعة النطاق لدعوة الرئيس السيسى لعقد قمة دولية حول غزة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - حالة من الزخم الدولى شهدتها الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد قمة دولية لبحث الأوضاع فى قطاع غزة تحت عنوان "القاهرة للسلام 2023" فى ضوء استجابة واسعة النطاق بين العديد من دول العالم للمبادرة المصرية والمشاركة بها.

وتمثل الاستجابة امتدادا لحرص قادة العالم على التنسيق مع القاهرة لوقف إطلاق النار، وكذلك توصيل المساعدات إلى السكان المحاصرين تحت نيران الاحتلال الإسرائيلى.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تأييد بلادها لاقتراح مصر الخاص بعقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن لبحث الأوضاع فى المنطقة.

وتعكس الاستجابة السريعة من قبل المجتمع الدولى للقمة المرتقبة فى مصر الثقة الكبيرة فى قدرات الدبلوماسية المصرية وقدرتها على الوصول إلى حلول للأزمة، فيما رحب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بالدعوة المصرية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة فى قمة القاهرة للسلام التى ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر الجارى تلبيةً لدعوة الرئيس السيسى.

وأكدت أن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسى تعكس الثقة الكبيرة فى قيادته ودور مصر البارز فى تعزيز السلام والأمن الدوليين، وأشارت إلى أن هذا الحدث الرفيع المستوى سيشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث ستتم مناقشة قضايا مهمة تهم المجتمع الدولى على رأسها القضية الفلسطينية.