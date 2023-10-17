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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير إدارة الدقي التعليمية تتفقد المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تفقدت هالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بعض المدارس، لمتابعة انضباط العملية التعليمية في مدارس الإدارة منذ بداية الطابور.
وذلك تحت رعاية أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية
حيث بدأت هالة كمال مدير عام ادارة الدقي التعليمية، زيارتها بمدرسة الشهيد باسم محسن فاروق الابتدائية، بحضور عمر المهدي مدير المدرسة.
وتابعت مدير عام ادارة الدقي التعليمية، دفتر الأمن قبل الطابو،وحضرت طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية، وفقرات الإذاعة المتنوعة وتحية العلم
كما تابعت صعود التلاميذ للفصول في صفوف منتظمة، وتفقد الفصول الدراسية، ومتابعة انتظام العملية التعليمية، داخل الفصول الدراسية من تحضير المعلمين، وكراسات التلاميذ مدون بها الدرس.
وتوجهت مدير عام ادارة الدقي التعليمية، بسؤال التلاميذ عن ما تم تدريسه، وأكدت على تفعيل لوحة الانضباط، وتركيب مراوح جانبية بالفصول، حرصا على سلامة أبنائنا.
ونبهت مدير عام ادارة الدقي التعليمية، علي ضرورة، وتكثيف متابعة مدير المدرسة للفصول وللطلبة، والتأكيد علي تواجد الإشراف المدرسي، بالادوار الفناء وغلق البوابة، والأطمئنان على نظافة المدرسة.
كما تابعت مدير عام ادارة الدقي التعليمية، مدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية بنات، تحت قيادة صلاح حافظ مدير المدرسة، لمتابعة حسن سير وانتظام العملية التعليمية.
وذلك بحضورقافلة الإدارة المكونه من:
وحيد فراج مدير المتابعة، واحمد النادي متابعة الإدارة، وحنان علي متابعة الإدارة، وامال محمد الموجه الأول للتربية الاجتماعية، وزينب يوسف الموجه الأول للاعلام التربو، وجيهان توفيق الموجه الأول لتربية الزراعية، ومحمد حسين الموجه الأول للمجال الصناعي، وابراهيم الموجه الأول للمعامل.