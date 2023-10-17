مدير تعليم الجيزة يتابع آخر التجديدات بمدرسة مصطفى كامل ببولاق الدكرور

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، آخر التطورات والمستجدات بمدرسة مصطفى كامل بإدارة بولاق الدكرور.

وجاء ذلك برفقة النائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب والمهندس عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء.

وكان في استقبالهم عاطف محمد إبراهيم مدير عام الإدارة وخالد حسن عباس وكيل الإدارة وذلك للوقوف على آخر المستجدات بالمدرسة ولسرعة الانتهاء من العمل بها تمهيدا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة