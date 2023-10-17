نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حياة كريمة.. حكاية قرية الديسمي بالجيزة من منازل محطمة لمجمع سكني متكامل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غيرت حياة كريمة، معالم الحياة والقرى في محافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة الماضية، بمئات المشروعات الخدمية والحيوية، لتغير معها واقع الحياة في 22 قرية بمركزي الصف وأطفيح بعد أن كانت تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت نحو 881 مشروعًا، منها 441 مشروعا في الصف، و440 مشروعا في أطفيح.

ومن أبرز هذه المشروعات "سكن كريم" في قرى محافظة الجيزة، خاصة مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري، والتي عانت كثيرًا بعد الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تعرضت لها القرية في عام 2020، وأدت إلى سقوط منازل الأهالي الهشة وتلف محاصيلهم الزراعية ونفوق الماشية التي تمثل مصدر رزقهم.

لتتوحد جهود كافة الجهات وفي غضون أشهر قليلة تحولت القرية إلى شعلة نشاط للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لأبناء القرية ضمن مشروع تنموي متكامل يضم وحدات سكنية حضارية مجهزة ومدرسة لكافة المراحل الدراسية وسوق حضاري وموقف سرفيس ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحى وحظائر لتربية المواشي.

حيث يقام مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري، على مساحة 28 فدانا بإجمالي 256 وحدة سكنية مجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260م2 للعمارة الواحدة، وتتكون العمارة من دور أرضي و3 أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة.

وتم تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

كما راعى المشروع إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح نحو 720م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

كذلك يشمل المشروع إنشاء مدرسة على مساحة 3600م2 تضم دور أرضي و4 أدوار لتشمل كل المراحل التعليمية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة.

كما يضم المشروع سوق حضاري على مساحة 1200م2 بتكلفة 5 مليون جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي ويضم مبنى إداري و18 محل كمرحلة أولى، بالإضافة إلى موقف حضاري على مساحة 2400م2 تسع 16 سيارة سرفيس بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأخيرا يشمل المشروع محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة 200م3 إلى جانب خزان ري يبلغ سعته 250م3 وخزانات مياه للشرب ووسائل للحماية المدنية بسعة 750م3.

مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري

مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري

مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري

مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري

مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري

مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري

مشروع إسكان قرية الديسمي الحضاري