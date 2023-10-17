أسامة ربيع: قناة السويس بلا منافس والإيرادات زادت 30%| فيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن حجم الحمولات التي مرت من قناة السويس خلال العام الحالي، 1 مليار و560 مليون طن، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق.

وتابع ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إيرادات قناة السويس تجاوزت أكثر من 10 مليارات بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.

وأضاف، أنه سيتم الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي مع 2023، لافتا إلى زيادة المسطح المائي 40 مترا جار الانتهاء من حفرها، وتم دخول كراكات جديدة.

وحول الطريق الجديد، الذي يقال إنه بديل لقناة السويس، قال إنه يعتمد على النقل من الهند إلى الإمارات عبر البحر ومن ثم نقلها عبر السكة الحديد إلى حيفا أو أشدود، ومن ثم نقلها عبر المياه إلى أوروبا.

وأردف رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس أكثر طريق آمن يربط بين الغرب والشرق ولا يوجد منافس لقناة السويس على مدار التاريخ، وتم العرض على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتجديد الأسطول.

وأشار ربيع، إلى أن التكلفة في الطريق الجديد ستكون عالية لأنها عبارة عن نقل 3 مرات ولن يؤثر على قناة السويس، مؤكدا أن المشروع ينقل 100 ألف حاوية في العام بينما قناة السويس تستقبل 6 ملايين حاوية من الهند والخليج، موضحا أنها ستكون طريق بديل وليست منافسًا للقناة.

واختتم، بأن الزيادة في رسوم المرور بقناة السويس تتراوح بين 5 و15% وتبدأ من شهر يناير المقبل، ويتم تحديد الزيادة وفقا لمدى تحمل كل نوع من أنواع السفن.