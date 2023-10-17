سامح شكري: معبر رفح تعرض للقصف 4 مرات.. وتشويه موقفنا مرفوض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - قال وزير الخارجية سامح شكري إن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح "غير مقبول"، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أن المعبر تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل 4 مرات، وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي. وأضاف الوزير شكري أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجة أن العمل جاري مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لإرسال المساعدات للقطاع قائلا: "نحن على تواصل دائم في مصر مع منظمات الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.. لكن إلى هذه اللحظة لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الجانب الآخر على المعبر".

وتابع: "إن دعوة إسرائيل للتهجير إلى الجنوب تتعارض تمامًا مع القانون الإنساني الدولي، كما أن ترك الناس بلا ماء ولا كهرباء وطعام يخالف القوانين الدولية أيضا" في نفس السياق، أدان شكرى استمرار عمليات القصف العشوائى والعقاب الجماعى للمدنيين فى قطاع غزة، مؤكدا على الأولوية القصوى لدخول المساعدات إلى القطاع، وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر منصة إكس، وطالب وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ماليزيا، إسرائيل بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطينى من معبر رفح.