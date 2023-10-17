جامعة عين شمس تدشن حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - دشنت "أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الصحة الفلسطينية، دعت مواطنيها إلى التوجه الفوري لجميع المستشفيات وفروع جمعية بنك الدم في قطاع غزة للتبرع بالدم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة.