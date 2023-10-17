نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تفتتح مركز التدريب الحرفي بمنيل شيحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة مركز التدريب الحرفي بمنيل شيحة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال إيجيبت بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي كأحد المشروعات الحرفية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة لتدريب وخدمة السيدات بمنيل شيحة ودهشور.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم المرأة الريفية المعيلة بتوفير فرص عمل مناسبة لها وإعادة إحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية بهدف تحسين سبل المعيشة لهم.

وأشارت نائب المحافظ بأن المركز يقوم بتنظيم برامج ودورات تدريبة على إدارة المشروعات واستثمار الوقت وتقديم خدمات التدريب والإنتاج للحرف اليدوية والتراثية من خلال تنمية قدرات السيدات على الحرف اليدوية وصناعة المنسوجات وخاصة بحرفتي السجاد اليدوي والكليم.

وأضافت نائب المحافظ بأن المركز يستهدف تدريب نحو ١٠٠٠ سيدة على الحرف اليدوية كمرحلة أولى مما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة ودعم الصناعات والمشروعات الحرفية واليدوية.

ولفت بأن المحافظة لا تدخر جهدًا في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم لهم.

كما أشادت هند عبد الحليم بالتعاون القائم بين محافظة الجيزة وهيئة بلان إنترناشنونال إيجيبت من أجل توفير فرص عمل للمرأة الريفية وتشجيع الحرف التراثية والتأكيد عليها لتعزيز تلك الثقافة.

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة