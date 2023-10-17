”الصحة”: مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال مصابي غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن آخر الاستعدادات في المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة 'الحدث اليوم'، أضاف أن وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء تفقدا مستشفى بئر العبد النموذجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد وزير الصحة عددا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها.

وأوضح عبدالغفار، أن منظومة الصحة المصرية على كامل الاستعداد لاستقبال أي من مصابي غزة الفترة القادمة.