نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصول هيئة الدواء المصرية على عضوية المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية IMDRF في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قد حصلت على عضوية المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF)، وبذلك تصبح مصر الدولة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط والثانية أفريقيًا التي تحصل على هذه العضوية.

وأوضحت الهيئة أن الحصول على العضوية جاء بعد استيفاء جميع متطلبات التقدم للعضوية، والتي تبرز توافق الإطار الرقابي والقواعد والإجراءات المعمول بها بمصر فيما يخص المستلزمات الطبية مع القواعد العالمية المعتمدة من المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية، حيث تم التصويت من قبل إدارة المنتدى على قبول مصر ممثلة في هيئة الدواء المصرية كعضو منتسب في فعاليات المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF) في نسخته الرابعة والعشرين التي عقدت بببرلين - ألمانيا.

وأشارت إلى أن الحصول على هذه العضوية يمثل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق التطور والابتكار في مجال تنظيم المستلزمات الطبية، وتعزز من دورها الريادي في القطاع الدوائي والصحي بالمنطقة العربية والأفريقية، كما تمكن تلك العضوية الهيئة من تمثيل مصر في مجموعات العمل الفنية التي من شأنها دراسة الموضوعات المهمة، وصياغة المعايير العالمية في أحدث مجالات المستلزمات الطبية.

جدير بالذكر أن المنتدى الدولي لمنظمي المستلزمات الطبية (IMDRF) يعد أكبر تجمع للسلطات التنظيمية في المجال الرقابة على المستلزمات الطبية، وعلى رأسها السلطات التنظيمية لدول الإتحاد الأوروبي، وهيئة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA)، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA)، ووكالة الأدوية والمستلزمات الطبية في اليابان (PMDA)، بالإضافة إلى السلطات التنظيمية في دول أخرى كثيرة مثل أستراليا وكندا والبرازيل، ويهدف المنتدى إلى تسريع التنسيق والتقارب للقواعد الدولية المنظمة للمستلزمات الطبية؛ لإتاحة وجود نموذج تنظيمي فعال للمستلزمات الطبية؛ يستجيب للتحديات الناشئة؛ مما يسهم في تعزيز الصحة والسلامة.

تجدر الإشارة إلي أن تلك الخطوة تعكس نجاح هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة المحلية، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية على الساحة الدولية، وأن هذا القبول من قبل المنتدى الدولي تقديرا لدور هيئة الدواء المصرية في تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في صناعة المستلزمات الطبية، وامتثالها للمعايير العالمية.