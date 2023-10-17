حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:35 مساءً - نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" بثا حيا لانطلاق رشقات صاروخية من المقاومة في قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، وسقط عدد من الصواريخ على العديد منها، كما دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

ونقلت قناة القاهرة عن البيت الأبيض، أن بايدن سيزور إسرائيل غدا الأربعاء، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان.

وفى وقت سابق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيتم عقد قمة أمريكية مصرية أردنية غدا الأربعاء فى العاصمة الأردنية عمان.