حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة تدين قصف المستشفى الاهلى المعمدانى بغزة: جريمة حرب مكتملة الأركان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:36 مساءً -

أدانت حملة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، المرشح لرئاسة الجمهورية بأشد العبارات قصف الجيش الاسرائلي للمستشفي الاهلي المعمداني داخل قطاع غزة واستشهاد 500 من الفلسطينين العزل من المرضي والاطقم الطبية.

وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي بإسم حملة يمامة، إن ماحدث جريمة ضد الإنسانية وترقي الي جرائم الحرب باستهداف مستشفي لعلاج المرض داخل قطاع غزة، مما ادي الي استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء، مؤكداً "أن حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة تطالب بوقف فوري لتلك المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق".

واضاف الهضيبى أن الحملة تضع تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله محل تقدير، وان حزب الوفد بكل تشكيلاته والحملة الانتخابية لرئيس الوفد يدينان مايحدث بشكل كامل، ويطالبون المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف بقوة في وجه هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم.