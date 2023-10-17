حزب الكرامة يدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمستشفى المعمداني في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:36 مساءً - أصدر حزب الكرامة أدان فيه المجزرة الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفي المعمداني في غزة ، وقال في بيانه " في ظل استمرار حلقات العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، ارتكبت آلة القتل الإسرائيلية جريمة حرب جديدة تفوق في بشاعتها جرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية، بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ليرتقي مئات الشهداء من المدنيين العزل أثناء تلقيهم العلاج لا أثناء انخراطهم في المعارك

إن القصف الذي أدى إلى مقتل مئات الجرحى، بما في ذلك النساء والأطفال، يجدد التأكيد على وحشية عدونا الصهيوني وخسته، ويؤكد أن أغراضه الحقيقية هي اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين بدلا عنهم، حتى لو كان ذلك عن طريق التطهير العرقي والإبادة الجماعية

إن حزب الكرامة إذ يؤكد أن مقتل المئات من الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، في القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني يعد جريمة حرب صارخة وآثمة، يطالب بجر الجناة إلى محكمة العدل الدولية على هذه الجرائم النكراء، والضغط على المجتمع الدولي لضمان تحقيق العدالة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة السلاح الصهيوني المجرم.

إننا نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضهم من النهر إلى البحر، وضرورة استعادة حريتهم وأمنهم وكرامتهم من خلال الإنهاء الكامل والنهائي للاحتلال الإسرائيلي.

إن حق الفلسطينيين في الحياة الكريمة والعيش في سلام يجب أن يحظى بدعم وتضامن كل أحرار العالم، وعليه فإن قوى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج مطالبة الآن بمخاطبة الرأي العام العالمي لتوضيح الحقائق وكشف أكاذيب الدعاية الصهيونية، والدفاع عن الحق الفلسطيني انطلاقا من كونها قضية كل العرب لا الفلسطينيين بمفردهم.