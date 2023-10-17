أبو الغيط عن مجزرة مستشفى "المعمدانى": أي عقل من جهنم الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:36 مساءً -

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولى إلى التحرك الفوري لوقف ما يحدث من انتهاكات في قطاع غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو الغيط في تعليق على مجزرة مستشفى "المعمداني" بغزة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بالقول "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟".

وقال أبو الغيط - في تغريدة على حسابه بموقع "اكس": "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم"، وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية: "لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفوراً".

وسبق أن أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة الليلة.

وطلب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بتنكيس أعلام الجامعة حدادًا لمدة ثلاث أيام على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بنزلاء المستشفى العزل عمدًا.