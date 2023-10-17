فريد زهران يعلن تعليق أنشطة حملته الإنتخابية 3 أيام حدادًا على جريمة قصف إسرائيل مستشفى المعمدانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 11:36 مساءً -

أعرب المرشح الرئاسي فريد زهران، عن خالص استنكاره للجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بغزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني معظمهم من المصابين داخل المستشفى.

أكد زهران في بيان، أن هذه الجريمة النكراء لايجب أن تمر مرور الكرام، ولا ينبغي أن يستمر الصمت المخزي للعالم على هذا التبجح والانحطاط، ولايليق بالعالم الذي يدعي التقدم أن يصمت عن جريمة حرب كهذه التي يرتكبها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس إبادة جماعية على مليوني مواطن فلسطيني يقتلون بدم بارد داخل قطاع غزة.

وأضاتف البيان: "إننا نطلب من السلطات المصرية سرعة التدخل بأي ثمن لإنقاذ الوضع داخل قطاع غزة، فضلًا عن إتاحة المجال للشعب المصري للتعبير عن غضبه تجاه هذه الجريمة الوحشية وغير الأخلاقية التي أعادت إلى الأذهان مجزرة بحر البقر وأبو زعبل ودير ياسين، وغيرها من سلاسل الإجرام الذي ترتكبه تلك العصابة".

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران توقفها عن أي أنشطة دعائية أو انتخابية لمدة 3 أيام حدادًا على ما تم بحق الفلسطينيين، ودعت الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاء مع القوى الوطنية لبحث هذه التطورات الخطيرة على الأمن القومي، والتي تحتاج إلى اصطفاف وطني يتجاوز لحظة الانتخابات الحالية.