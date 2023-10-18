الرئيس السيسي يدين القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في غزة ويؤكد: انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - دان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القصف الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلى المعمداني، مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك": "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".

وتابع: "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية. مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري".