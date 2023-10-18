وقفة تضامنية للحركة المدنية أمام سفارتى انجلترا وامريكا تدين القصف الإسرائيلي لمستشفي المعمداني في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - انتهت وقفة الحركة المدنية أمام السفارة الأمريكية منذ قليل من جانب أحزاب الحركة المدنية والتي أعلنت عن رفضها للمجزرة الإسرائيلية لمستشفي المعمداني في غزة.

وشارك حزب العدل فى الوقفة التضامنية، التى نظمتها الحركة المدنية، عقب انتهاء اجتماعها الاخير، اعتراضا على ممارسات الكيان المحتل ضد أهالي فلسطين المدنيين، وكان آخرها قصف مستشفي المعمدانى بغزة والذى سقط فيه ما يزيد عن ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، فى صورة بشعة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وقد شارك فى الوقفة النائب عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل، والدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب، ومن قيادات الحركة المدنية حمدين صباحي ، والمهندس اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين ، وجميلة اسماعيل رئيسة حزب الدستور، ووليد العماري المتحدث الرسمي للحزب، والدكتورة كريمة الحفناوى والدكتور محمد حسن خليل من قيادات الحزب الاشتراكى المصري، ومحمد النمر رئبس حزب الناصري، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف وطلعت فهمى نائب رئيس الحزب وسيد الطوخى رئيس حزب الكرامة، وخالد داود المتحدث الرسمي للحركة المدنية، والعديد من قيادات الحركة المدنية