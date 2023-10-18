حملة "مواطن" تطالب المجتمع الدولي بوقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني فورا

أحمد جودة - القاهرة - تدين بأشد العبارات قصف مستشفى المعمداني..

أدانت حملة مواطن لدعم مصر، بأشد العبارات، العدوان الغاشم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى المعمدني، الذي أودى بحياة الأطفال الأبرياء والمسعفين والأطباء، وسط غفلة من الإنسانية وحالة من الصمت تنبأ بخطر شديد.

وأكدت حملة مواطن، في بيان رسمي لها، إن المجتمع الدولي مازال يقف متفرج على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية جمعاء، وليس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وأصبح الضمير في تعداد الموتى.

وأضاف البيان، أن المجتمع الدولي يكيل بميكالين ولا يطبق لا الحق ولا العدل، وعليه فورا أن يتحرك ويوقف ما يتم من مجازر بشعة ضد الأطفال والنساء والكبار ومقدمي الخدمات الطبية، وأن يكون المحرك هو الضمير الإنساني وكذلك الالتزام بالمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وأن يؤدي دوره على أكمل وجه، وإلا سنصبح في غابة لا يحكمها القانون.

وطالب البيان، الدول العربية والإسلامية وكل محبي السلام بالوقوف صفا واحدا واتخاذ موقف قوي وحاسم ضد ما يحدث من إبادة لشعب صاحب حق من كيان محتل يستخدم القوة المفرطة.