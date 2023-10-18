نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن تعين نبيل مجلع مستشارا للمنسق العام ومسؤولا عن نيويورك ونيو جيرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، تعيين نبيل مجلع، رئيس جمعية مصر لكل المصريين في أمريكا، مستشارا للمنسق العام ومسؤولا عن ولاية نيويورك ونيو جيرسي، من أجل دعم خطة الحملة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وكذلك حث المصريين في الولايات على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وقال محمد فاروق، إن ذلك يأتي دعما لمجهودات نصر مطر منسق المصريين بالخارج في الحملة، والدور المتميز لكل أعضاء وقيادات الحملة، وما يتم من دعم وتأييد مطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتعاون المثمر بين الحملة وكافة الجاليات في أمريكا وعلى مستوى العالم.

وقال نبيل مجلع، مستشار المنسق العام لحملة مواطن، إن حب الوطن هو الدفع الأول للمصريين في الخارج، ودائما عندما يروا إنه في حاجة لهم لا يتأخروا عن ذلك أبدا، مشيرا إلى أن الجمعية ستتعاون مع الحملة خلال الفترة المقبلة لزيادة الندوات التثقيفية والمعرفية، ومشاركة أبناء الخارج بما يحدث في الداخل وما تحقق من تطور على الأرض على كافة المستويات، وعليهم أن يفخروا بمصريتهم بماضيها وحاضرها وأن يشاركوا في صناعة مستقبلها.

وأضاف مجلع، أن كل الجالية في نيويورك ونيو جيرسي، تقف خلف الرئيس وتدعمه لولاية جديدة، باعتباره الخيار الأمثل لاستكمال بناء الدولة وتحقيق حلم الوصول إلى الجمهورية الجديدة، القادرة على الصمود والتحدي ومواجهة كافة الأخطار والأحداث الملتهبة في محيطها.