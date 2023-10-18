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أحمد جودة - القاهرة - ايمان.. لا تخبرني عن دينك فقط أرني الجنسيات بداخلك

أعربت الفنانة إيمان العاصي عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن حزنها اتجاه ما يحصل في غزة من مذبحة وقتل الأطفال الأبرياء بدم بارد، ذلك بعد قصف الاحتلال الصهيوني مستشفى الأهلى المعمداني بقلب غزة والذي اسفر عن مئات الشهداء والمصابين، واشارات أن هذه الأحداث لا تمس الإنسانية.

حيث شاركت ايمان العاصي متابعيها عددا من الفيديوهات والصور وعلقت عليها قائلة " الحروب والصراعات والفقر والذل والخيانة من صنع البشر"، كما اضافت ما معنى الدين من غير انسانية، اي لزمة البشر والعرض والشرف من غير إنسانية ".

إيمان العاصي: توجه رسالة لإسرائيل لن تستطيعوا تهجير الفلسطينيين من أرضهم و"فهمي" يلوم الدول العربية على السكوت

إيمان العاصي تعبر عن حزنها وفهمي يلوم الدول العربية.. قصف مستشفي الأهلي المعمداني:

تنشر بوابة دوت الخليج إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن قصف مستشفي الأهلي المعمداني، ردود الأفعال من إيمان العاصي وأحمد فهمي، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

إيمان العاصي بعد قصف مستشفي الأهلي.. تاريخ البشرية دموي:

أشارت إيمان العاصي عبر تصريحاتها عبر موقع تواصل الاجتماعي إنستجرام بأن تاريخ البشرية تاريخ دموي في كل عصر وزمان، واضافت ان الحل هو الدمار والخراب والحرب والدم، البشر عايشين مهاجرين أو لاجئين أو محاصرين في وسط حروب، حزن وقلق وخوف يخليني دائما اقول يا بخت اللي مشي في عالم تاني، وقالت في النهاية لا تخبرني عن دينك فقط أرني الجنسيات بداخلك.

أحمد فهمي.. يلوم سكوت الدول العربية بعد المجزرة:

عبر الفنان أحمد فهمي عن استيائه اتجاه ما حصل من المجزرة الدموية لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ذلك بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى مدفعية صاروخية أسفرت عن عدد من الشهداء والمصابين، حيث عبر عن حزنه عن سكوت الدول العربية اتجاه المجزرة دون رد اي فعل.

إيمان العاصي: توجه رسالة لإسرائيل لن تستطيعوا تهجير الفلسطينيين من أرضهم و"فهمي" يلوم الدول العربية على السكوت

قصف مستشفي الأهلي المعمداني بقلب غزة.. الشهداء والإصابات:

قامت قوات الاحتلال الصهيوني بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بالمرضى والأطفال بضربة وصفت بالإبادة الجماعية وقتل الأطفال بدماء باردة والذي أسفر عن سقوط مئات من الضحايا الأبرياء ما بين قتيل وجريح، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 500 شهيد واصابة أكثر من 800 مواطن جراء القصف الصهيوني لمستشفى الأهلي المعمداني.

