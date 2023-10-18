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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "الأزهر" يوجه رسالة نارية للأمة العربية والإسلامية بعد مجزرة المعمداني

عاجل - "الأزهر" يوجه رسالة نارية للأمة العربية والإسلامية بعد مجزرة المعمداني، علق الأزهر الشريف، على الأحداث التي شهدها قطاع غزة، أمس الثلاثاء، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مستشفى الأهلي المعمداني، بقطاع غزة، وأسفر القصف عن سقوط عدد كبير من الشهداء والإصابات.

عاجل - "الأزهر" يوجه رسالة نارية للأمة العربية والإسلامية بعد مجزرة المعمداني

عاجل - "الأزهر" يوجه رسالة نارية للأمة العربية والإسلامية بعد مجزرة المعمداني

قال الأزهر في بيان: "على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس".

وأضاف: “على الفلسطينيين أن يثقوا في أن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتل على أرض غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بآلية عفا عليها الزمن، وأصبحت من المضحكات المبكيات، وعليكم أن تواجهوه معتصمين بالله ورسوله.. وبصمودكم في وجه هجماتِه الوحشية البربريَّة".

وتابع البيان: "وما مقدار الغرب في ميزان الصومال وأفغانستان منكم ببعيدٍ، وعلى الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء".

الرئيس السيسي يدين استهداف مستشفى الأهلي المعمداني

أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني وطالب بوقف هذه الممارسات ضد المدنيين بشكل فوري.

وقال السيسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".

وجدد السيسي التأكيد على موقف مصر الرافض لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري.

عاجل - فلسطين تعلن الحداد 3 أيام

عاجل - "الأزهر" يوجه رسالة نارية للأمة العربية والإسلامية بعد مجزرة المعمداني

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادًا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.