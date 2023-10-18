نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين المصريين يندد بمجزرة المعمداني في غزة.. ويحذر من انفلات الأوضاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‏قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن ماحدث من عدوان على مستشفى المعمداني بغزة الذي راح ضحيته أكثر من 600 شهيد وإصابة المئات يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الانسانية وجريمة إبادة جماعية وانتهاك صارخ لكافة المواثيق والاعراف الدولية وحقوق الانسان.

وشدد نقيب المحامين، في بيان له، أنه من العار على المجتمع الدولي والعالم أجمع ان يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الافعال الاجرامية وان يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الانسانية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ادانة للجميع على الاطلاق لن يغفرها التاريخ لاحد.

وحذر النقيب العام للمحامين، ان هناك حالة فوضي ستقع علي العالم كله إن لم يسارع المجتمع الدولي بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاة هذا العدوان الذي تخطي كل الحدود، مشددا ان محاسبة المجرمين مرتكبي هذا الحادث ومن حرضهم ومن شجع علي ذلك ستكون اقل مايمكن اتخاذه ليس لرد العدوان فقط بل لتهدئة الرأي العام من ردود افعال لايحمد عقباها

واختتم: قد اعذر من انذر ولن يضيع الدم الفلسطيني هباء، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون.