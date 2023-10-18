عاجل - هجوم مصري عنيف على إسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني الكارثية

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أحمد جودة - القاهرة - هجوم مصري عنيف على إسرائيل بعد مجزرة مستشفى المعمداني الكارثية

قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، مستشفى المعمداني، في حي الزيتون بمدينة غزة، الثلاثاء، وسقوط مئات الشهداء والمصابين.

وجاءت ردود الفعل من كافة دول العالم عقب المجزرة البشعة والكارثة الإنسانية التي هزت قلوب العالم بأكمله، تدين الاحتلال الإسرائيلي ووصفوا ما حدث بأنه "جريمة حرب"، فضلًا عن أنه انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

وكانت لجمهورية مصر العربية، نصيب الأسد ودائما المصريين عونًا لأشقائهم الفلسطينيين دومًا، خرجت العديد من المظاهرات في ربوع محافظات مصر، تندد بما حدث من مجزرة بشعة عقب قصف جيش الاحتلال مستشفى المعمداني، فضلًا عن مشاهدة العديد من جثث الشهداء للأطفال، بالإضافة إلى المصابين منهم.

أول تعليق رسمي من الرئيس السيسي بعد القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ما حدث بشأن المجزرة الإنسانية البشعة، وقال: تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وأدان الرئيس السيسي، خلال منشوره، بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدًا موقف مصر دولة وشعبًا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبًا بوقفها بشكل فوري

الخارجية المصرية تعلن إلغاء القمة الرباعية في الأردن على ضوء قصف مستشفى المعمداني في غزة

كما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية، وكان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بمستشفى المعمداني في غزة وتدعو لوقفة احتجاجية اليوم

يعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، الذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى، والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيونى من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنسانى، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل، الذى يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، مطالبة بتحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونية.

وتحمّل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، وإدانتها بشكل واضح.

وقطع مجلس النقابة انعقاده في جلسته الدورية مساء الثلاثاء، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية، التي استهدفت المرضى، والجرحى بالمستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الزملاء اليوم الأربعاء لوقفة احتجاجية في تمام الساعة الخامسة عصرًا لإعلان موقفهم الواضح دعمًا للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.

كما يعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة، ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء، أو في أي مكان آخر.

ويعلن مجلس النقابة عن إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين، والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه، ودعوة أعضاء المجلس، والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء، ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم لتنسيق الجهود المشتركة؛ لدعم الشعب الفلسطينى البطل فى مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

ويعلن مجلس النقابة أنه سيخاطب الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونية، واستهداف الصحفيين، وناقلي الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية، والإسعاف والإغاثة.

وتجدد نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.