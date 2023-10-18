وزارة العمل :” سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة أسوان ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين ، وذلك بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان بحضور ممثلي 30 شركة، و اكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، و اللواء ا .ح اشرف عطيه محافظ أسوان ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة .

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، انه جرى خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة بحضور اللواء ا.ح اشرف عطية المحافظ ، والذى أكد في كلمته الدور الذي تقوم مبادرة سلامتك تهمنا في نشر الوعي وتثقيف العاملين لجميع المنشآت من أنشطة مختلفة ووضح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج ، مضيفاً أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات ألقى المحاضرة الأولى منها المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الاجهزة الوظيفية للسلامة ،وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم ، وما هو دور كل من لجنه السلامة والجهاز الوظيفي في الحفاظ علي العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ علي المنشآت وراس المال وذلك لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخل للعاملين كما تطرق أيضاً للحديث عن ماهية تصريح العمل وأهميته وانواعه ، وما هي الإجراءات المتبعه عند إصدار تصريح العمل .

كما أضاف مدير المديرية ، أن المهندس إسلام حمدي من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة قام بالقاء المحاضرة الثانية عن التحقيق في الحوادث للتعرف علي أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها ، كما شارك فى فعاليات المبادرة الدكتور لؤي نصرت نائب رئيس جامعه أسوان ، والمهندس هشام كمال محمد رئيس مجلس ادارة شركه إنتاج المحطات المائية بأسوان ..