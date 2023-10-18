أخبار مصرية

حزب مصر بلدي يثمن دور مصر المحور تجاه القضية الفلسطينية ويشيد بالدعوة لعقد "قمة القاهرة للسلام"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - ثمن حزب مصر بلدي، دور مصر المحور تجاه القضية الفلسطينية، مشيداً بدعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام، المقرر لها السبت المقبل، بما يؤكد موقفها الحاسم والثابت تجاه القضية الفلسطينية.

 

وأوضح الحزب، أن هذه القمة فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم حيث ياكد الحزب إن استجابة القادة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

 

ويؤكد حزب مصر بلدي ثقته فى قدرة القيادة السياسية على حل الازمة ويجدد دعمه الكامل لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن ولم تسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى وأننا داعمون لحل القضية علي الاراضي الفلسطينية وداخل حدودها المعترف بها دولياً وهو جزء من الدور النطاق التاريخي الذي يقع على مصر والذي يأتي من دورها الرائد وعقيدتها الراسخة بأن قضية فلسطين تمثل قضية العرب األولى وأن مصر لن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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