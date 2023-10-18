التيار الإصلاحي الحر يفوض الرئيس السيسي باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تصفية القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - أعلن التيار الإصلاحي الحر عن تفويضه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمنع المخطط الخبيث الذي يحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أشقاءنا الفلسطنيين إلى سيناء.

وشدد التيار على رفضه التام لمثل تلك الدعوات وعلى اعتباره كل من يدعو إليها بأنه يخون القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأكد التيار على وقوفه الكامل خلف كافة الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التي ستدفع، فالأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا